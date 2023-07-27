【在庫限り】 エンゼルス　メジャーリーグ　ボール　サイン　大谷翔平　MLB 応援グッズ 記念グッズ

お取引先の方が送って下さり、しばらく飾っていました。特別な汚れはないと思います。写真でご確認願います。

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大谷翔平選手好きな方にお譲りしたいと思います。

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プチプチに包んで送ります。

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仕事でチェックできないため、値段交渉やコメントまめに返せません。即購入可。無言でも構いません。

カープ レジェンドサインボール 古葉、北別府など

期限内に送ります。相場分かりませんので、徐々に値下げします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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