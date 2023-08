カラー···パープル

INCOTEX インコテックス ウール混コットンスラックス カーキ 31 S

パンツ丈···フルレングス

ポールスミスコレクション スラックス コットン100%

柄・デザイン···チェック

Graphpaper SHEEP LEATHER EASY PANTS

シルエット···ワイド

Auralee hard twist wool slit slacks

股上···ハイウエスト

ヨウジヤマモト ウールギャバ格子柄スラックス

季節感···春、秋

GBS パンツ アドリアーノ サイズ 48 股下71 made in italy



SUNSEA TEKETEKE LONG PANTS NAVY 2

あまり着る機会がないので出品します。試着したのみでほぼ着てないです。

blurhms WOOL KERSEY POCKET TROUSERS



THE RERACS ザ・リラクス THE GURKHA グルカパンツ

シャツもパンツもサイズ2です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 未使用に近い

カラー···パープルパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···チェックシルエット···ワイド股上···ハイウエスト季節感···春、秋あまり着る機会がないので出品します。試着したのみでほぼ着てないです。シャツもパンツもサイズ2です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 未使用に近い

dion様専用stein シュタイン サイドジップ サイドライン パンツ トラウザーズdries van noten ウールストライプパンツコムデギャルソン オムプリュス ウール スラックスパンツS