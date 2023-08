Samosonite Red サムソナイトレッド 3 way バッグ/リュック

・他の出品中のものをご覧ください。

・他のPFでも出品中です。突然の削除があった場合はご了承ください。

‼️お得品❗️新品未使用 タグ付‼️

※主催セミナーで販売してた商品です。タグ付の新品未使用商品です‼︎

※どなたかにプレゼントとしてもお使いになれます。

Samosonite Red サムソナイトレッド 3 way バッグ/リュック

※ユニセックス

※最後の写真はHP引用で、お色はブラックです。お間違いないようにお願いします。

※さらに詳しく知りたい方は、「サモソナイトレッド Bias HR 3 way バッグ 」と検索してください。

購入価格 税込 19580円

color ネイビー

本体サイズ(約)幅29×高41×マチ12cm

重量(約)930g

素材ナイロン

以下、公式HPより…

特長

・大胆にバイアス(斜め)にデザインされたファスナーが正面を横切るのが特長の3WAYバッグです。

・撥水加工された高密度ナイロン素材を使用。

・大きく開くメインルームは荷物の出し入れがしやすくなっています。

・ブリーフケース、ショルダーバッグ、バックパックといった3つの使い方ができます。

コメント無しの購入で構いません。

購入後は、NCNRでよろしくお願いいたします。

Samosonite

サモソナイト

リュック

バックパック

ファッション小物

バッグ

カラー···ブルー

シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス、防水リュック、その他

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

容量···30〜39L

商品の情報 ブランド サムソナイトレッド 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド サムソナイトレッド 商品の状態 新品、未使用

