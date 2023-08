春のコレクション DIGITAL オマケ有M.ZUIKO 75-300mm II F4.8-6.7 レンズ(ズーム)

※ 購入・コメント前に、必ずプロフィールの一読をお願いします。

※ 他アプリにも同時に出品しているので購入希望の方は一度コメントください、在庫を確認して専用出品いたします。

新しいレンズを買って使用頻度が減ったので出品します。

2年前に新品で購入、購入時より保護フィルターを装着(保護フィルターは付属しません)。

年に数回程度の頻度で主に風景撮影で使用、未使用時は防湿庫で保管しておりました。

動作確認済み。

付属品は商品画像に写っている物で全てになります。

純正レンズフード(LH-61E)付き。

オマケとして商品画像6枚目に写っている社外製の収納ポーチをお付けします。

本体に通常使用に伴う細かなスレ等は少しありますが目立つ傷や汚れ等はありません。

レンズ部も微細なチリの混入はありますが撮影に影響はありません。

神経質な方はご遠慮ください。

こちらの商品は値下げ不可です。

商品の情報 商品のサイズ マイクロフォーサーズマウント ブランド オリンパス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

