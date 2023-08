激安正規 AURALEE オーラリー　カシミヤウールジャケット テーラードジャケット

AURALEE 21AW CASHMERE WOOL MOSSER OVER JACKETです。

Size:5

肩幅:54cm、身幅:62cm、着丈:81cm、袖丈:63cm

Color:CAMEL BEIGE

Material:WOOL70% CASHMERE30%

Price:¥77,000

状態:5〜10回程度着用 美品

上質な極細繊維のスーパー120's原料のウールと、モンゴル産のカシミヤをブレンドした糸をふっくらと織り上げ、モッサー仕上げした素材。

カシミヤ高混率ならではの、柔らかくぬめりのある質感と、軽やかな着心地が特徴です。

チェスターフィールドコートを短くしたようなハーフジャケットで、ゆったりとした落ち感のある綺麗なシルエットです。

定番の同素材を用いたコートも、スタイリスト私物とのコラボで発売されており大変人気ですが、こちらのシングルジャケットも使い回しがよく、キャメルベージュのカラーリングが上品だけど馴染みやすいです。

裏地にはキュプラが張っており、保温性と高級感を生み出しております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

