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【お買い得！】 LUMIX DC-GH5S-K ボディ　予備バッテリー付　4K動画 デジタルカメラ

商品の説明

購入後保管されていたものです。使用機会がないのでお譲りします。一切使用していません。
専用　Nikon Z7 ボディ
一応三星カメラの一部保証期間　有りです。詳しくはお店ページを
Nikon D5300 ダブルズームキット BLACK
高額なので評価がない方悪い方はNC&NRです。　
デジタル一眼レフカメラ キャノン Canon EOS 5D Mark III

【中古美品 まとめ売り】Nikon COOLPIX A10赤　24台
・Panasonic (パナソニック)
POWERSHOT G7x予備バッテリーつきSDおまけ
LUMIX DC-GH5S-K ボディ　予備バッテリーDMW-BLF19　付　　2019/12〜　三星10年保証（無料タイプ） 付き
希少色！Nikon COOLPIX Style S3300 mint green
未開封品
パナソニックのデジタルカメラ

D5500Nikonダブルズームキット充電器なし
別枠でレンズ付きの枠もあります。
GoPro HERO5 BLACK 本体 + 付属品

Nikon COOLPIX A10 ニコン　クールピクス　A10
パナソニック ルミックス LUMIX DC-GH5S ボディ
チェキ機本体　Fujifilm Instax Mini HM1 Liplay
ブランド：Panasonic LUMIX LUMIX Gシリーズ
難民さん　専用ページ
付属レンズ：本体のみ
ソニー　SONY α7Ⅲ α73 ILCE-7RM3 ボディ　バッテリー付き
レンズマウント：マイクロフォーサーズマウント
Canon Kiss X4★スマホ転送OK★初めての一眼レフはここから☆3819
手ブレ補正種類：ボディ内手ブレ補正
【値下】Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM フルサイズ対応
センサーサイズ：フォーサーズ
富士フィルム　デジタルカメラ　デジカメ　FinePIx F31 fd
有効画素数：1028 万画素
❤堅牢の5D系列❤キヤノン EOS 5D mark Ⅲ❤
総画素数：1193 万画素
スマホ転送❤Canon EOS 9000D❤高画質・自撮り❤一眼レフ
シャッタースピード(速)：16000 分の1秒
DMC-GF1、LUMIX 単焦点レンズ　H-H020(キャップなし)
シャッタースピード(遅)：60 秒
✨超希少品✨❤️Tokina 100-300mm ニコン Fマウント用❤️
標準感度（ISO）：51200 ISO
【美品】☆Canon キヤノン PowerShot パワーショット G7X
拡張感度（ISO）：204800 ISO
FUJIFILM Finepix S9800
連写撮影/秒：60.0 コマ
SONY α55 レンズキット SLT-A55V
ファインダー：あり
Nikon COOLPIX B700 BLACK
ファインダー倍率：1.52 倍
最終価格です。富士フイルム　XA-2 充電器セット
液晶モニターサイズ：3.2 インチ
■Canon EOS 7D ボディ
液晶モニタータイプ：バリアングル液晶
専用fx-30 ILME-FX30B
記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160） DCI 4K（4096×2160）
Canon eos R6本体
動画記録フレームレート（fps）：240 fps
ソニー SONY デジタル一眼 α NEX-5
電池種類：専用リチウムバッテリー
OLYMPUS mju ii 170 VF電池付き
本体総質量：660.0 g

【新品】Insta360 ONE 360度カメラ【国内正規品】取扱説明書付

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態新品、未使用

【Canon】 IXY 3（デジタルカメラ）

Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M 標準ズームレンズ付き
購入後保管されていたものです。使用機会がないのでお譲りします。一切使用していません。一応三星カメラの一部保証期間　有りです。詳しくはお店ページを高額なので評価がない方悪い方はNC&NRです。　・Panasonic (パナソニック)LUMIX DC-GH5S-K ボディ　予備バッテリーDMW-BLF19　付　　2019/12〜　三星10年保証（無料タイプ） 付き未開封品 別枠でレンズ付きの枠もあります。パナソニック ルミックス LUMIX DC-GH5S ボディブランド：Panasonic LUMIX LUMIX Gシリーズ付属レンズ：本体のみレンズマウント：マイクロフォーサーズマウント手ブレ補正種類：ボディ内手ブレ補正センサーサイズ：フォーサーズ有効画素数：1028 万画素総画素数：1193 万画素シャッタースピード(速)：16000 分の1秒シャッタースピード(遅)：60 秒標準感度（ISO）：51200 ISO拡張感度（ISO）：204800 ISO連写撮影/秒：60.0 コマファインダー：ありファインダー倍率：1.52 倍液晶モニターサイズ：3.2 インチ液晶モニタータイプ：バリアングル液晶記録画素数（動画）：フルハイビジョン（1920×1080） 4K UHD（3840×2160） DCI 4K（4096×2160）動画記録フレームレート（fps）：240 fps電池種類：専用リチウムバッテリー本体総質量：660.0 g

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ブランドパナソニック
商品の状態新品、未使用

【お買い得！】 LUMIX DC-GH5S-K ボディ　予備バッテリー付　4K動画 デジタルカメラ

31分钟前

【お買い得！】 LUMIX DC-GH5S-K ボディ　予備バッテリー付　4K動画 デジタルカメラ

¥169,999 ¥78,200

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