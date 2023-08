閲覧ありがとうございます!

◆商品名

【mnml】D110 Straight Denim - Blue

ミニマル ディー110 ストレートデニム ブルー

重ね着できるように股下が長く、温かみのある軽いウォッシュを特徴としている。全体に筋のように刺繍のディテールがストライプされており、マルチレイヤーのリペアで仕上げられています。

◆サイズ(33) ※XLサイズ相当

a(ウエスト)44cm

b(股下) 81cm

c(裾幅) 19cm

d(わたり幅)29cm

※素人採寸のため、多少前後する場合がごさいます。予めご了承下さい。

◆詳細

【カラー】ブルー

【素材】コットン(綿)100%

新品タグあり

◆注意点

海外製品のため、品質チェックに対する基準が甘い場合がございます。着用時には問題ないかと思いますが神経質な方はご遠慮ください。m(_ _)m

◆mnmlとは

ブランド名の由来であるミニマル=最小限のとおり、

余分なディテールをそぎ落としたシンプルなデザインと

モダンでベーシックなデイリーウェアを追求する、

米国LAで生まれたファッションブランド。

海外hiphopアーティスト、reasonやLil Gnarなどストリートを中心に大流行!

オーバーサイズフーディやカニエのYeezyシリーズ、Ameriとも相性抜群です

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミニマル 商品の状態 新品、未使用

