✳️値下げ不可

定価35200円

色はネイビーになります。

外側は使用に伴う小さな傷やスレが少しありますが、

中は綺麗です。

画像にてよくご確認下さい。

軽く曲げてリサイクルダンボールにて発送いたします。

軽く曲げるのが嫌な方は

プラス200円で対応できますのでコメントください。

うさくみゃ くまくみゃ

ポーター PORTER

オールドセリーヌ マカダムパターン ショルダーバッグ

フロント FRONT

リュック RUCKSACK

ネイビー NAVY

◾品番 687-17030

◾サイズ 高さ 約465㎜

ポーター リュック フロント ネイビー

幅 約335㎜

※右横ファスナーから

メインへの物の出し入れが可能です。

※左横の背中寄りの所にもファスナーがありメインには繋がっていませんが小さなポケットがついています。

(縦約20cm、横約17cm)

スマホや二つ折りの財布ぐらいでしたら入ります。

中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。

✳️喫煙者、ペットいません。

香水付けません。

匂いの心配はありません。

✳️神経質な方はご遠慮下さい。

マザーズバッグ

ポーターフロントリュック

ポーターリュック

ポーター リュック

タンカー

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✳️値下げ不可ポーター フロント リュック定価35200円色はネイビーになります。外側は使用に伴う小さな傷やスレが少しありますが、中は綺麗です。画像にてよくご確認下さい。軽く曲げてリサイクルダンボールにて発送いたします。軽く曲げるのが嫌な方はプラス200円で対応できますのでコメントください。ポーター PORTER フロント FRONT リュック RUCKSACKネイビー NAVY◾品番 687-17030◾サイズ 高さ 約465㎜ 幅 約335㎜ ※右横ファスナーからメインへの物の出し入れが可能です。※左横の背中寄りの所にもファスナーがありメインには繋がっていませんが小さなポケットがついています。(縦約20cm、横約17cm)スマホや二つ折りの財布ぐらいでしたら入ります。中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。✳️喫煙者、ペットいません。香水付けません。匂いの心配はありません。✳️神経質な方はご遠慮下さい。マザーズバッグポーターフロントリュックポーターリュックポーター リュックタンカー

