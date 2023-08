⭐︎ 即購入OKです⭐︎

【購入時期】

家族の持ち物の代理出品です。

30年ほど前に購入。

コレクションとして保管

【商品状態】

オイルも入れてない新品未使用品

写真を撮るためだけに開封しています。

とくに特筆する傷はみうけられません。

手袋をして商品を扱っています。

この状態での入手は難しいと思います。

状態のわかる写真をあげていますので

ご確認ください。

神経質な方、漆アレルギーをお持ちの方は購入を、お控えください。

ご質問などありましたらコメントくださいませ。

【発送方法】

水濡れ対策して後、プチプチ付き封筒にいれて

ゆうパケットポストにて発送予定。

購入後24時間以内に発送しております。

ゆうゆうメルカリ⇄らくらくメルカリに変更することがあります。

コメントくださればご希望の発送方法にて承ります。

無言取引OKです。ご不安な方は購入後メッセージください。メッセージ対応させていただきます。

プロフ必読ではありませんが

お目通しくださると幸いです。

価格交渉はOKですが、

常識の範囲内、節度を持ってお願いいたします。

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 新品、未使用

