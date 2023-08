Nike SB Dunk Low Angel and Death

型番: 313170-041

シュータンの左足のタグが逆に縫い付けられている激レアのエラー品です。

新品未使用かつエラー品、ゴールデンサイズで非常に希少です。

付属品は替えのシューレース、ボックス、ボックス内包装紙になります。

売り切りたいわけではありませんので、当方の希望額でのご購入が一定期間なければ、出品停止します。

また、他商品が売れた場合も出品を取りやめたり、価格変更することがあります。

ご興味がございましたら、お早めにご検討いただけますと幸いです。

#NIKE

#SB

#NikeSBDunkLowAngelandDeath

メインカラー···ブルー

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···スケートボード(スケボー)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

