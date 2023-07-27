全国宅配無料 YUKINO FOR UNITED ARROWS ビジネスバッグ

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高級感ある本格派デザインレザーバックです。

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高品質のレザーでとにかく人とは違うモノが好きな方におすすめです。ユナイテッドアローズが別注したユキノのバックです。レザーのバックパックなどいくつかタイプがリリースされていたシリーズです。新品未使用品は希少です。

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数年前に購入し未使用のままクローゼットに保管しております。職種が変わり使用予定がなくなったため出品致します。品のあるビジネススタイルに。

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商品の情報 ブランド エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

ユキノフォーユナイテッドアローズビジネスバックマグネットボタンカラー:ブラック高級感ある本格派デザインレザーバックです。高品質のレザーでとにかく人とは違うモノが好きな方におすすめです。ユナイテッドアローズが別注したユキノのバックです。レザーのバックパックなどいくつかタイプがリリースされていたシリーズです。新品未使用品は希少です。数年前に購入し未使用のままクローゼットに保管しております。職種が変わり使用予定がなくなったため出品致します。品のあるビジネススタイルに。Yukino United Arrowsユキノユナイテッドアローズビジネスバックレザーバックブリーフケース

商品の情報 ブランド エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 新品、未使用

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