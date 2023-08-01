【ネット限定】 ラッシュ7r（アルパインブルー） その他

定価18700円

極美品✨高級✨セラピアン クラッチバッグ ラウンドファスナー レザー



【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン エピレザークラッチ ブラック

●状態：

カステルバジャック トリエⅡ ミニブリーフケース 075501 ホワイト

6月購入。1回ランニングで使用しました。特に傷もなく状態はいいと思います。クリーニング済です。自分には容量が少なく手放すことにしました。

【期間価格】【超極美品・限りなく新品です】ジミーチュウ DEREK



美品CHAMBORD SELLIER ／シャンボールセリエ 本革クラッチバッグ

●良い点

ジリー ワニ革×レザー靴シューズ バッグ鞄クロコダイル鰐クロコ収納スニーカー入れ

ショルダーハーネスの調整で自分の体型に合わせられるところがGood。

カーハート 車前座席後方用 オーガナイザー 黒 ●新品・最新作

レース用のため脇腹が紐ではないためフィット感があり体と一体感がより感じられる。バックが揺れることはない。

美品ルイヴィトン モノグラムインク ポシェットアポロPM ポーチ ブルーマリン

細かなポケットが豊富。

【美品】Burberry クラッチバッグ

チェストベルトに笛ついてるのがおしゃれ

【美品】BALENCIAGA バレンシアガ クラシック M 黒 クラッチバッグ

メッシュ構造のため背面など熱がこもった感じはしなかった（個人の感想）

ラッシュ7r（アルパインブルー）



GUCCI クラッチバッグ 387082 CAOON 1000

●私的にいまいちな点

極美品 ルイヴィトン モノグラム オルセー セカンドバッグ ポーチ

容量が少ない

［2295］外装美品 ＊ルイヴィトン＊ タイガ バイカル セカンドバック



arts&crafts KUDU DROP SHAPE POUCH 新品

上記はあくまで個人の感想になりますので感じ方は個人差があるものと思います。また使用済みということをご理解の上ご検討ください。

商品の情報 ブランド パーゴワークス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価18700円●状態：6月購入。1回ランニングで使用しました。特に傷もなく状態はいいと思います。クリーニング済です。自分には容量が少なく手放すことにしました。●良い点ショルダーハーネスの調整で自分の体型に合わせられるところがGood。レース用のため脇腹が紐ではないためフィット感があり体と一体感がより感じられる。バックが揺れることはない。細かなポケットが豊富。チェストベルトに笛ついてるのがおしゃれメッシュ構造のため背面など熱がこもった感じはしなかった（個人の感想）●私的にいまいちな点容量が少ない上記はあくまで個人の感想になりますので感じ方は個人差があるものと思います。また使用済みということをご理解の上ご検討ください。

商品の情報 ブランド パーゴワークス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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