◎商品説明ブランド:AMERI vintage アメリヴィンテージ完売人気商品 新宿ルミネ限定LOUISE ART DRESSAMERIで人気のルイーズアート柄。新宿店のリニューアルオープンで限定発売された、ワンピースです。全体に施されたアート柄が美しく、ストンとしたシルエットがキレイです。チュールがドッキングされており、袖と足元に透け感があります。(身頃は透けません。)首元と袖は、アイボリーのリブ仕様です。発売時には、こちらのMサイズが早々に完売していました。◎状態一度1時間着用状態は綺麗だとおもいますので、まだまだ着用して頂けるお品でございます。使用品でございますので、完璧を求める方は御遠慮下さいませ。中古品に御理解頂ける方にお願い致します。◎素材画像を参照にして下さい。◎サイズ表記 M平置き測定(cm)着丈122身幅50肩幅38袖62※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。◎カラーベージュ系即購入大歓迎です!何かありましたらお気軽にお声掛けくださいカラー···ベージュ柄・デザイン···モザイク季節感···春、夏、秋、冬

