【2022?新作】 GGOキリト　シノン　サインカード ヴァイスシュヴァルツ

昔当てたサインカードです。

ヴァイス 水原千鶴 サイン

比較的綺麗に見えますが、念の為プレイ用でお願いします。

ヴァイスシュヴァルツ プールでまったり 大神ミオ SSP ホロライブ

マーカーなどに使用してみて下さい。

ヴァイスシュヴァルツ カートン/PIXAR CHARACTERS BOX 希少



ヴァイスシュヴァルツ attack of the clones sp サイン

ご理解いただける方のみご検討ください。

ヴァイスシュヴァルツ ディズニー100 box



ヴァイスシュヴァルツ 狂乱の悪夢 狂三 SP +オマケ



リィサ様用 3枚セット ヴァイス Fate 差し出す手 黒のライダー SPサイン

特徴···アバター

ヴァイス Fate/apocrypha トライアルデッキ 未開封品 １ロット

シリーズ···ソードアート・オンライン

GGOキリト シノン サインカード

ボックス パック シングル···シングル

ヴァイスシュヴァルツ ギルティクラウン デッキ+デッキパーツ

レアリティ···箔押しサイン入り

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

昔当てたサインカードです。比較的綺麗に見えますが、念の為プレイ用でお願いします。マーカーなどに使用してみて下さい。ご理解いただける方のみご検討ください。特徴···アバターシリーズ···ソードアート・オンラインボックス パック シングル···シングルレアリティ···箔押しサイン入り

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

のほほん担当 小毱 SSP PSA10 鑑定品 ヴァイスシュヴァルツヴァイス Je vous suis attache 由美子 SPホロライブプロダクションvol.2 お家にお邪魔します•••! 猫又おかゆssp椎名まゆり sp サイン ヴァイスシュヴァルツDisney100 洗脳されたアーマーアイアンマン SP