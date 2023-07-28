【2022?新作】 GGOキリト　シノン　サインカード ヴァイスシュヴァルツ

昔当てたサインカードです。
ヴァイス 水原千鶴 サイン
比較的綺麗に見えますが、念の為プレイ用でお願いします。
ヴァイスシュヴァルツ プールでまったり 大神ミオ SSP ホロライブ
マーカーなどに使用してみて下さい。
ヴァイスシュヴァルツ カートン/PIXAR CHARACTERS BOX 希少
ヴァイスシュヴァルツ attack of the clones sp サイン
ご理解いただける方のみご検討ください。
ヴァイスシュヴァルツ ディズニー100 box
ヴァイスシュヴァルツ 狂乱の悪夢 狂三 SP +オマケ
リィサ様用 3枚セット ヴァイス Fate 差し出す手 黒のライダー SPサイン
特徴···アバター
ヴァイス Fate/apocrypha トライアルデッキ 未開封品 １ロット
シリーズ···ソードアート・オンライン
GGOキリト シノン サインカード
ボックス パック シングル···シングル
ヴァイスシュヴァルツ ギルティクラウン デッキ+デッキパーツ
レアリティ···箔押しサイン入り
のほほん担当 小毱 SSP PSA10 鑑定品 ヴァイスシュヴァルツ
ヴァイス Je vous suis attache 由美子 SP
ホロライブプロダクションvol.2 お家にお邪魔します•••! 猫又おかゆssp
椎名まゆり sp サイン ヴァイスシュヴァルツ
Disney100 洗脳されたアーマーアイアンマン SP
昔当てたサインカードです。比較的綺麗に見えますが、念の為プレイ用でお願いします。マーカーなどに使用してみて下さい。ご理解いただける方のみご検討ください。特徴···アバターシリーズ···ソードアート・オンラインボックス パック シングル···シングルレアリティ···箔押しサイン入り