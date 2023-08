数ある商品の中から、ご覧頂き誠にありがとうございます(^。^)

即購入歓迎します!

値下げ交渉中でも、先に購入して頂いた方、優先となります!

○アイテム

PORTER TIME

ポーター タイム

リュック

バックパック

デイパック

○商品説明

シンプルなデザインで、様々なビジネススタイルにマッチできるビジネスシリーズ「PORTER TIME(タイム)」です。

軽量かつ強度面で非常に優れたオリジナル生地を使用し、ビジネスバッグに求められる機能を充実させたバリエーション豊かなアイテム構成です。

メイン素材には軽量で強度に優れたポーターオリジナルのコーデュラナイロンツイル生地を使用しています。生地の表面には高い撥水・防汚効果のあるテフロンファブリック加工を施し、裏面はPVC加工をすることで内装に水滴が染み込みにくい強度・軽さ・防水性を兼ね備えた機能的な生地です。

○サイズ

縦:約43cm

横:約35cm

マチ:約12cm

平置き実寸

素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください

○状態・商品説明

全型共通でカバンが自立する構造となり、内装にはペットボトルや折り畳み傘を収納できるササマチポケットを装備しています。また、ビジネスバッグには欠かせないノートPCやタブレット端末が収納できるクッション材入りのポケットも装備しています。

大きな傷・汚れ等も無く、メンズ・レディース問わず幅広く使って頂けます!

○カラー

ブラック

○素材

上質ナイロン

○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

大手ブランド買取店

※ 鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

#ポーター

#吉田カバン

#PORTER

#ショルダーバッグ

#ブリーフケース

#メッセンジャーバッグ

#BRIEFCASE

#バックパック

#デイパック

#ブラック

#オフィス

#カジュアル

#メンズ

#レディース

管理番号:PO-5

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

