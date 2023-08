印象のデザイン ombre towncraft check special 60’s shirt シャツ

ご覧いただきありがとうございます!!

こちら60年代タウンクラフトのオンブレチェックシャツになります。

サイズ:M

肩幅 45cm

身幅 55cm

着丈 68cm

袖丈 60cm

シャツではかなり有名になっているブランド、タウンクラフトのオンブレシャドーチェックシャツ。

タグは60年代にみられる「Plusタグ」とかなり古い年代ながらも状態はかなり良い方かと。

中々見ない絶妙なカラーリングで落ち着きながらも合わせやすいと思います。

当時らしいディテールが詰まっていて更にサイズ感も抜群、スペシャル品です。

お探しだった方はこれからの季節に一生モノとしてどうぞ!

左ポケット脇、左袖先に軽微なスレあり。(写真6、7枚目)

個人的には殆ど気になりません。

town croft アロー タウンクラフト

等好きな方に!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タウンクラフト 商品の状態 やや傷や汚れあり

