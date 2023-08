話題の人気 銀魂 G.E.M.シリーズ 土方十四郎 完成品フィギュア 1/8 ver.改 コミック/アニメ

プロフ必読お願いいたします。

G.E.M.シリーズ 銀魂 土方十四郎 ver.改 1/8 完成品フィギュア

暗所にて保管しておりました。

新品、未開封ですが自宅保管のですので箱にキズ、擦れ、ヘコみ等ございます。

完全美品をお求めの方はご遠慮下さい。

専用、お取り置きは対応しておりません。

多少のお値下げは可能です。

※コンビニ支払いを希望される方はコメントにてお支払い日を

お知らせ下さい。

私事で申し訳ありませんが、仕事が多忙で平日に発送する事が困難な為

土曜日、または日曜日の発送になります。ご理解の程、よろしくお願いいたします

#MegaHouse

#銀魂『銀魂』シリーズ

#土方十四郎

#G_E_M_シリーズ銀魂土方十四郎ver_改1_8完成品フィギュア

フィギュア種類...完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

