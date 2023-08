ご覧頂きましてありがとうございます

●ブランド

adidas

●サイズ

XL(105)

●実寸平置き

着丈:68

肩幅:48

身幅:53

袖丈:60

●素材

コットン52%

ポリエステル48%

●カラー

ネイビーxホワイト

●状態説明

特筆すべきダメージは無く、まだまだ綺麗に来て頂けますが、used商品にご理解ある方に。

●商品説明

アディダスEUROPA TTトラックジャケットジャージの正面には、、アディダスのトレフォイルロゴが刺繍されています。袖や裾には、リブのアクセントが施されており、フィット感が向上しています。

送料込みのお値段になっております。

ご購入後1〜2日以内に発送させて頂きます。

コンパクト発送です。

あくまで古着なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認下さい!

その他にもおすすめアイテムたくさんございますので、宜しければご覧下さい。

その他、ご不明な点等ございましたら

遠慮なくコメント下さい

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

