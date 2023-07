【全商品オープニング価格 特別価格】 麦わら帽子　ボーラーハット　オーダー ファッション雑貨

お目にとめていただき、ありがとうございます。

ふわふわアニマル ベビーヘアクリップ ベビーヘアピン キッズヘアピン ヘアゴム

こちらは ハンドメイドの milkcoボーラーハットになります。

ベビーヘアクリップ♡ハンドメイドリボン♡オーダー受付中



てるてる坊主☆ベビーヘアクリップ ヘアゴム



【No.220】ヘアゴム ハンドメイド お花 リボン くすみピンク ピンク 春



ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ぱる様

コメントにてご連絡いただき、専用オーダー受付をお作りいたしますので、そちらから念入りに打ち合わせをさせていただきます。

*↟⍋*↟…handmade*ベビーヘアクリップ set of 4



ナチュラルくま♡うさぎ♡ベビーヘアクリップ ヘアゴム

(お値段表)

ぽわん袖ブラウス オーダーページ

50センチ2180円

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ひなの様

51センチ2200円

麦わら帽子 ボーラーハット オーダー

52センチ2300円

ふわふわアニマル ベビーヘアクリップ ベビーヘアピン キッズヘアピン ヘアゴム

53センチ2500円

ベビーヘアクリップ♡ハンドメイドリボン♡オーダー受付中



てるてる坊主☆ベビーヘアクリップ ヘアゴム



【No.220】ヘアゴム ハンドメイド お花 リボン くすみピンク ピンク 春



ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ぱる様

[オプション]

*↟⍋*↟…handmade*ベビーヘアクリップ set of 4

⚪︎ツバあり

ナチュラルくま♡うさぎ♡ベビーヘアクリップ ヘアゴム

(ツバ広タイプ くるんタイプ) +200円

ぽわん袖ブラウス オーダーページ

(波打ちツバ)+450円

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ひなの様

(つば広クルン)+300円

麦わら帽子 ボーラーハット オーダー

⚪︎

ふわふわアニマル ベビーヘアクリップ ベビーヘアピン キッズヘアピン ヘアゴム

ポンポン 大 300円 6.5㎝

ベビーヘアクリップ♡ハンドメイドリボン♡オーダー受付中

ポンポン 小 200円 3.5㎝

てるてる坊主☆ベビーヘアクリップ ヘアゴム

⚪︎取り外し可能 コサージュピン 50円

【No.220】ヘアゴム ハンドメイド お花 リボン くすみピンク ピンク 春

⚪︎チュールポンポン 680円

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ぱる様

⚪︎チュールリボン680円

*↟⍋*↟…handmade*ベビーヘアクリップ set of 4

⚪︎お名前プレート (ゴールド、シルバー、赤)+200円

ナチュラルくま♡うさぎ♡ベビーヘアクリップ ヘアゴム

※スワロフスキー付きお名前になる☆か♡をお選びください

ぽわん袖ブラウス オーダーページ

⚪︎お急ぎ 300円

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ひなの様

※1つに対して300円いただきます

麦わら帽子 ボーラーハット オーダー

⚪︎速達 300円

ふわふわアニマル ベビーヘアクリップ ベビーヘアピン キッズヘアピン ヘアゴム

⚪︎顎紐のオプションは終了致しました

ベビーヘアクリップ♡ハンドメイドリボン♡オーダー受付中

⚪︎複数割引 -50円

てるてる坊主☆ベビーヘアクリップ ヘアゴム



【No.220】ヘアゴム ハンドメイド お花 リボン くすみピンク ピンク 春



ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ぱる様



*↟⍋*↟…handmade*ベビーヘアクリップ set of 4

サイズ感としては、ジャストサイズではなく、少し大き目をお勧め致します。

ナチュラルくま♡うさぎ♡ベビーヘアクリップ ヘアゴム

頭位プラス2センチ位でジャストサイズだとお考え下さい。

ぽわん袖ブラウス オーダーページ



ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ひなの様

あくまで素人採寸になりますので、多少の誤差はご理解の上ご購入お願いいたします。

麦わら帽子 ボーラーハット オーダー



ふわふわアニマル ベビーヘアクリップ ベビーヘアピン キッズヘアピン ヘアゴム

こちらは折りたたんで持ち運べ、とても軽い素材を使っています。

ベビーヘアクリップ♡ハンドメイドリボン♡オーダー受付中



てるてる坊主☆ベビーヘアクリップ ヘアゴム

発送時は折りたたんでの発送になりますので、届き次第、タオル、新聞紙などを帽子に詰めて形を整えて、スチームアイロンをおかけください。

【No.220】ヘアゴム ハンドメイド お花 リボン くすみピンク ピンク 春

でこぼこ部分は布を一枚乗せてアイロンをおかけください。

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ぱる様



*↟⍋*↟…handmade*ベビーヘアクリップ set of 4



ナチュラルくま♡うさぎ♡ベビーヘアクリップ ヘアゴム

形が崩れても何度も形を整えれますのでべんりです。

ぽわん袖ブラウス オーダーページ

オーダーになりますので、ご購入前にしっかりご確認お願い致します。

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ひなの様



麦わら帽子 ボーラーハット オーダー



ふわふわアニマル ベビーヘアクリップ ベビーヘアピン キッズヘアピン ヘアゴム

ハット 大人 どんぐり帽子 麦わら帽子 デニムダンガリー

ベビーヘアクリップ♡ハンドメイドリボン♡オーダー受付中

キッズ 小物 とんがり帽子

てるてる坊主☆ベビーヘアクリップ ヘアゴム

小人帽子 オーダー 子供用

【No.220】ヘアゴム ハンドメイド お花 リボン くすみピンク ピンク 春

90 100 110 120 130 140

ハンドメイドベビーヘアクリップ ヘアクリップ ぱる様

韓国子供服

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

お目にとめていただき、ありがとうございます。こちらは ハンドメイドの milkcoボーラーハットになります。コメントにてご連絡いただき、専用オーダー受付をお作りいたしますので、そちらから念入りに打ち合わせをさせていただきます。(お値段表)50センチ2180円51センチ2200円 52センチ2300円53センチ2500円[オプション]⚪︎ツバあり (ツバ広タイプ くるんタイプ) +200円 (波打ちツバ)+450円 (つば広クルン)+300円⚪︎ ポンポン 大 300円 6.5㎝ ポンポン 小 200円 3.5㎝⚪︎取り外し可能 コサージュピン 50円⚪︎チュールポンポン 680円⚪︎チュールリボン680円⚪︎お名前プレート (ゴールド、シルバー、赤)+200円 ※スワロフスキー付きお名前になる☆か♡をお選びください⚪︎お急ぎ 300円 ※1つに対して300円いただきます⚪︎速達 300円⚪︎顎紐のオプションは終了致しました⚪︎複数割引 -50円 サイズ感としては、ジャストサイズではなく、少し大き目をお勧め致します。頭位プラス2センチ位でジャストサイズだとお考え下さい。あくまで素人採寸になりますので、多少の誤差はご理解の上ご購入お願いいたします。こちらは折りたたんで持ち運べ、とても軽い素材を使っています。発送時は折りたたんでの発送になりますので、届き次第、タオル、新聞紙などを帽子に詰めて形を整えて、スチームアイロンをおかけください。でこぼこ部分は布を一枚乗せてアイロンをおかけください。形が崩れても何度も形を整えれますのでべんりです。オーダーになりますので、ご購入前にしっかりご確認お願い致します。ハット 大人 どんぐり帽子 麦わら帽子 デニムダンガリー キッズ 小物 とんがり帽子 小人帽子 オーダー 子供用90 100 110 120 130 140韓国子供服

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

*↟⍋*↟…handmade*ベビーヘアクリップ set of 4