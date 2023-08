【★大感謝セール】 ★新品タグ付き★コーチ×ディズニー♪限定品♪半袖Tシャツ ミッキー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

DISNEY × COACHコレクションの1つであるやわらかなコットンのTシャツ。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コーチ 商品の状態 新品、未使用

DISNEY × COACHコレクションの1つであるやわらかなコットンのTシャツ。スポーツを楽しむミッキーをフィーチャーした限定コレクションが登場。遊び心たっぷりのミッキーが子供も大人も魅了します。アクション満載のスケッチは、ディズニーアーティストたちによって特別に描かれました。どんなスタイルにも合わせやすく、色んなファッションを楽しめそう!猛暑の続く中1枚でおしゃれに着られるTシャツは必須アイテム!♪●ブランド名COACH(コーチ)●商品名DISNEY × COACH ベースボール ミッキーマウス シグネチャー Tシャツ●状態新品、タグ付き汚れ等シミは無いですが、自宅保管なのでご理解の程よろしくお願い致します。●カラーホワイト●素材コットン:100%●サイズSサイズ【着丈】 約63センチ【肩幅】 約40センチ【身幅】 約45センチ【袖丈】 約19センチ素人採寸なのでご理解の程よろしくお願い致します。●定価19,800円(税込)

