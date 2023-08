送料無料 2000年製 levi's red 26×30 立体裁断 チュニジア製 スリム デニム/ジーンズ

LEVI'S RED

リーバイスレッド

1st Slim

2007 11 17

HARD TWIST DENIM 5P ハードツイストデニム5Pパンツ

MADE IN TUNISIA

リーバイスレッドから2000年にリリースされたアイテム。

最初期のコレクションの一つで、ブランド基本を築いたモデルになります。

短めのレングスで若干テーパードした、股上が深めの立体縫製スリムカット、1stスタンダードよりも全体的に細めですっきりしたラインが特徴です。

仕様は、バックポケットは一つでリベット付き、ジップフライ等です。

色も濃い状態を保てております。

ネクストヴィンテージとして注目されており、状態の良い物も少なくなってきましたので、是非この機会にどうぞ。

NCNRを守れる方のみ購入をお願い致します。

サイズW26 L30 ウエスト71、ワタリ26、股上25、股下66、裾幅17.5㎝位

ヴィンテージ

ビンテージ

90s

90年代

マルタン

マルジェラ

エルメス

キムタク

carhartt カーハート

501 505 550 560 606 517 646

先染め 後染め carhartt カーハート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リーバイスレッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LEVI'S REDリーバイスレッド1st Slim2007 11 17MADE IN TUNISIAリーバイスレッドから2000年にリリースされたアイテム。最初期のコレクションの一つで、ブランド基本を築いたモデルになります。短めのレングスで若干テーパードした、股上が深めの立体縫製スリムカット、1stスタンダードよりも全体的に細めですっきりしたラインが特徴です。仕様は、バックポケットは一つでリベット付き、ジップフライ等です。色も濃い状態を保てております。ネクストヴィンテージとして注目されており、状態の良い物も少なくなってきましたので、是非この機会にどうぞ。NCNRを守れる方のみ購入をお願い致します。サイズW26 L30 ウエスト71、ワタリ26、股上25、股下66、裾幅17.5㎝位ヴィンテージビンテージ90s90年代マルタンマルジェラエルメスキムタク carhartt カーハート 501 505 550 560 606 517 646先染め 後染め carhartt カーハート

