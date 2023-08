ご覧くださりありがとうございます♡⁂

ご覧くださりありがとうございます♡⁂ 即購入、値引き交渉OK!!★フォローしてくださった方は★ 表示価格より5%OFF・:*+.\(( °ω° ))/.:+その他お得情報はプロフィールをご覧下さい(o^^o)その他レディース商品一覧↓↓#megumilk_shop■ブランドVeritecoeur/ヴェリテクール■アイテムブラウス プリーツ ギャザー レース スタンドカラー 羽織 シャツブラウス ■カラーホワイト 白■商品状態ギャザー部分に2~3㎜ほどの汚れ、ホツレがあります。状態に敏感な方はお控え下さい。その他、大きなダメージや汚れもなく、状態は綺麗です。■平置きサイズサイズ Free肩幅 44cm身幅 52cm着丈 64cm袖丈 64.5cm (首付け根~袖口)(多少の誤差ご了承お願い致します)〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・【 必読 】・できるだけ小さく畳んで発送致いたしますの で、畳ジワなどはご了承下さい。・コメントに関わらず即決して頂いた方を 優先致します。・確認は人間がおこなっている為、汚れの見落と しはご了承ください。 また、商品のデザイン、状態には主観を伴い 受け止め方に個人差がございます。・状態に敏感な方、完璧を求める方のご購入は ご遠慮下さい。〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・*上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い 致します。その他イエナ/スピックアンドスパン/ビアズリー ガリャルダガランテ/プラージュ/フレームワークマカフィー/ギャルリーヴィー/ウィムガゼット23区/セオリー/ アンタイトル /イチ/ヌキテパパドカレ/フレイアイディ/ラルフローレンマーガレットハウエル/ミズイロインド/アナイ エイミーイストワール/フランクアンドアイリーンクラネ/マディソンブルー/バーバリー↑など出品しております❤︎気持ちのいいお取り引きが出来るよう頑張ります╰(*´︶`*)╯♡管理番号02908

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヴェリテクール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

