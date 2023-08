GINZA Global Styleにてオーダー。

トリートドレッシング ジェントルマン カノニコ オーダータキシード

購入価格128,000円(税別)

上品な光沢のある濃紺のスリーピーススーツです。ジャケットの裏地とベストの背面は玉虫ブルー水玉模様。

オーダー製品なので品質がよく、縫製、仕立てがとても丁寧な商品です。名前刺繍は入れてません。

2019年3月30日オーダー(10枚目写真印字有)

2019年5月中旬完成〜2023年5月まで着用

着用ペースは隔月で1泊2日の出張時のみ

【ジャケット】

肩幅:46cm

身幅:44cm

着丈:71cm

袖丈:62cm

袖幅:23cm

袖口幅:14cm

シングル2ボタン

サイドベンツ

ネーム刺繍無し

【ベスト】

肩幅:46cm

身幅:52cm

着丈:54cm

【パンツ】

ウエスト幅:42cm

ヒップ:54cm

股上:26cm

股下:73cm

腿幅 : 34cm

裾幅 : 20cm

裾シングル

ノータック

●素材詳細

表地 毛100%

裏地 キュプラ100%

*全て平置き素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。

状態は非常に良いですが、あくまで中古品ですので、ご理解ある方とのお取引を希望いたします。(現状、破れ等の大きな不具合はありません)

スーツハンガー付き素人梱包でお送りします。梱包・発送時にシワが付いた際はお許しください。

全てに完全を求める方・神経質な方・少しでもご不安をお持ちの方は、ご購入はご遠慮下さいませ。

その他ご質問のある方はお気軽にコメント下さい。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GINZA Global Styleにてオーダー。購入価格128,000円(税別)上品な光沢のある濃紺のスリーピーススーツです。ジャケットの裏地とベストの背面は玉虫ブルー水玉模様。オーダー製品なので品質がよく、縫製、仕立てがとても丁寧な商品です。名前刺繍は入れてません。2019年3月30日オーダー(10枚目写真印字有)2019年5月中旬完成〜2023年5月まで着用着用ペースは隔月で1泊2日の出張時のみ【ジャケット】肩幅:46cm身幅:44cm着丈:71cm袖丈:62cm袖幅:23cm袖口幅:14cmシングル2ボタンサイドベンツネーム刺繍無し【ベスト】肩幅:46cm身幅:52cm着丈:54cm【パンツ】ウエスト幅:42cmヒップ:54cm股上:26cm股下:73cm腿幅 : 34cm裾幅 : 20cm裾シングルノータック●素材詳細表地 毛100%裏地 キュプラ100%*全て平置き素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。状態は非常に良いですが、あくまで中古品ですので、ご理解ある方とのお取引を希望いたします。(現状、破れ等の大きな不具合はありません)スーツハンガー付き素人梱包でお送りします。梱包・発送時にシワが付いた際はお許しください。全てに完全を求める方・神経質な方・少しでもご不安をお持ちの方は、ご購入はご遠慮下さいませ。その他ご質問のある方はお気軽にコメント下さい。

