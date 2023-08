古物商許可証所得済 第305561904708号 東京公安委員会

2001年12月発売のキヤノンLレンズのレパートリーとして長期にわたりプロや上級者向けに人気があるワイド側焦点距離16㎜の大口径超広角ズームレンズになります。

当時の新品価格は23万円でした。

こちらの商品は外観も比較的奇麗で光学面でも機能面でも問題点は見当たりません。まだまだ使用可能なレベルの高い中古品になります。

☆外観チェック

使用感は多少はありますが、外装に大きなスレキズ等は確認出来ず、

テカリ等の発生も見られません。

全体的にまずまずのコンディションです。

商品画像を沢山ご用意いたしましたので

細部までご確認ください。

☆光学チェック

レンズ内ほこりの混入も僅かで透き通った光学です。 カビ、クモリ、バルサム切れ、傷などはございません。

気持ちよくお使いいただけるコンディションです。

☆動作チェック

当方のテスト撮影でも問題の無い安心商品です。

安心してお買い求めください。

機能上は特に問題はありません。

万が一の初期不良には返品、返金対応させていただきます。

安心してご購入ください。

☆付属品

・レンズ本体

・リアキャップ

・フロントキャップ

・フード(かなり傷有)

*写真の物がすべてです。

商品説明の付属品と写真に相違がある場合は必ず質問ください。

見落としや主観の違いはあるかもしれませんので、その点をご了承いただける方のみ、ご購入ください。

少しでも気になる箇所は、必ずご質問ください。

その他注意点

万一の初期不良・配送事故の場合は商品到着後3日以内にご連絡下さい。

商品をご返送頂ければ、確認後ご返金致します。

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

商品の説明については、あくまで当方の「主観的な判断」になります。

商品の状態はPCの大きな画面で画像をご確認頂き、使用感などもご判断ください。

また、当出品物は中古商品です。

中古カメラ類の特性上全ての事項の記載はできかねますので、予めご了承下さい。

ご不明な点、ご質問などございましたら、必ずご購入の前にお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

