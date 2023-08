ブランド : Christian Dior

商品 : スエード ショートブーツ

表記サイズ : 35 1/2(メーカー発表 約22.5㎝)

実寸サイズ

全高 : 約17cm

ヒール高さ : 約5.5cm

足幅 : 最大値8cm

履き口まわり : 約22.5cm

コンディション : 良品

コンディションの備考

・全体的 ⇒通常使用程度の使用感はありますが、目立つ傷汚れはなく美品です

・細部 ⇒-

カラー :黒

素材 :スエードレザー

付属品 :なし

コメント

「CD」ロゴのプレートがついた、人気デザインのショートブーツです。

スエードレザーを基調にしており、暖かみを感じるデザインでサイドに大き目のロゴプレートがついているので一目でディオールと分かるブーツです。

可愛いブーティ丈のショートブーツで、パンツにもスカートにも様々なファッションに合わせやすいです。

メーカー発表のサイズは35ハーフ=22.3㎝です。

リユース品でも、なかなか見ない希少なデザインかと思いますのでお勧めです。

SSPB

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド : Christian Dior商品 : スエード ショートブーツ表記サイズ : 35 1/2(メーカー発表 約22.5㎝)実寸サイズ全高 : 約17cmヒール高さ : 約5.5cm足幅 : 最大値8cm履き口まわり : 約22.5cmコンディション : 良品コンディションの備考・全体的 ⇒通常使用程度の使用感はありますが、目立つ傷汚れはなく美品です・細部 ⇒-カラー :黒素材 :スエードレザー付属品 :なしコメント「CD」ロゴのプレートがついた、人気デザインのショートブーツです。スエードレザーを基調にしており、暖かみを感じるデザインでサイドに大き目のロゴプレートがついているので一目でディオールと分かるブーツです。可愛いブーティ丈のショートブーツで、パンツにもスカートにも様々なファッションに合わせやすいです。メーカー発表のサイズは35ハーフ=22.3㎝です。リユース品でも、なかなか見ない希少なデザインかと思いますのでお勧めです。SSPB

