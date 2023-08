【オープニングセール】 美品　メンズ　tcss クリティカルスライド　コーデュロイ　ダウンジャケット ダウンジャケット

※プロフィール必読願います

美品

tcss クリティカルスライド メンズ コーデュロイ ダウンジャケット

サイズ

XL : 着丈73cm 身幅67cm 袖丈 66cm 肩幅52cm

定価¥32,000(税込)

カラー:AMBER

素材:表地 100% COTTON

裏地 100% POLYESTER

中綿 80% White Duck Down & 20% White Feather Fill

着用回数は3回で、その後クローゼットにて保管です。

あくまで中古品となりますが、その辺りご理解いただける方、宜しくお願い致します。

当方主観としては、美品です。

非常に暖かいです。真冬の防寒着として最適なアイテムです。

ホワイトダックダウンとホワイトフェザーを使用した着心地抜群の1着です。

左胸にロゴパッチ。

ジップタイプのサイドポケット。

左裾にピスタグ付き。

内側にジップポケット付き。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ティーシーエスエス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

