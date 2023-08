人気 イングランド製 90s NIGHTWISH Tシャツ ナイトウィッシュ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

90年代 ユーロ ヴィンテージ古着

1998年コピーライト

イングランド製

Tシャツ

size XL

着丈72 身幅59

首リブカットされています。

ナイトウィッシュは、メタル大国フィンランド出身のシンフォニックメタル・バンド。

1990年代後半にこの分野の音楽が躍進する上で、最も重要な役割を担ったバンドの一つとされ、オペラティック・メタルの代表的存在として知られる。

2023年1月の来日公演はメンバーの体調不良につき中止となってしまいましたが、

今なお人気の高いバンドです。

コメントなどお気軽にどうぞ。

即購入OK 先着優先

プロフィールの確認お願いします。

他にも出品してます。

バンド メタル レコード Metallica メタリカ

Megadeth メガデス パスヘッド pushead

ビンテージ ヴィンテージ 古着 usa NIRVANA

などが好きな方にもオススメです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 傷や汚れあり

