新発売 × ☆美品☆sacai Nike パーカー　XS　ユニセックス ダブルジップ パーカー

商品説明:サカイ ナイキ コラボ パーカー

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本体：コットン70％、ポリエステル30％

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インセット：コットン97％、スパンデックス3％

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着丈:60cm 身幅:53cm

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袖丈···長袖

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タイプ···ジップアップ

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サイズ···XS(SS)

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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タイプ···ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品説明:サカイ ナイキ コラボ パーカーNikeLab x Sacai Double-Zip Hoodieナイキ サカイ ダブルジップフーディー本体：コットン70％、ポリエステル30％パネル：ポリエステル100％インセット：コットン97％、スパンデックス3％フード裏地：コットン70％、ポリエステル30％サイズ:XS着丈:60cm 身幅:53cmUSサイズなので日本のレディースサイズでS-Mくらいのサイズ感です。+配送について+コンパクトに折り畳んで発送する場合があります。畳みシワなどご了承下さい。・神経質な方の購入はご遠慮下さい色···ブラック系袖丈···長袖タイプ···ジップアップサイズ···XS(SS)カラー···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）タイプ···ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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