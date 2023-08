≪超目玉★12月≫ ☆新品未使用☆ ベアブリック　アンディーウォーホル　モハメドアリ インテリア その他

BE@RBRICK Andy Warhol's Muhammad Ali™ 1000%

新品未使用・未開封の商品になります。

サイズ:高さ70cm

以下、商品説明になります。

ウォーホールが描いたモハメド・アリがベアブリックで登場。

モハメド・アリは1942年1月17日、ケンタッキー州ルイビル生まれ。 1960年のローマ・オリンピックで、ボクシング・ライトヘビー級金メダルを獲得した後プロに転向。1964年に無敗のまま世界ヘビー級王座を獲得。公民権運動の活動家マルコム・Xとの出会いからイスラム教に改宗後、リングネームをカシアス・クレイからモハメド・アリに改名。ボクシング史上に残る数々の名勝負で知られ、通算3度の王座奪取に成功、通算19度の防衛を果たした。

ヘビー級ボクシングの世界に華麗なフットワークと鋭いジャブを活用するアウトボクシングを持ち込み、「蝶のように舞い、蜂のように刺す (Float like a butterfly, sting like a bee)」と呼ばれたアリのボクシングスタイルは唯一無二。

「不可能とは自らの力で世界を切り開くことを放棄した臆病者の言葉だ」といった派手なリップサービスも話題に。1976年に日本武道館で実現したプロレスラーのアントニオ猪木との「格闘技世界一決定戦」はファイトマネーがアリ18億円、猪木6億円と言われ、いまでも格闘技ファンの語り草になっている。

1981年、トレバー・バービックに敗れ引退後はパーキンソン病の闘病生活を送りつつ、1996年のアトランタオリンピック開会式では聖火台の点火者を務めた。2016年6月3日に74歳でこの世を去ったときは世界中のファンが彼の死を悼んだ。

今回のアートワークは、アンディ・ウォーホルが「アスリート」シリーズの一環で1977年に撮影した写真をもとにシルクスクリーンで彩色したもの。拳を構えたボクシング王者の勇姿をプリントしたBE@RBRICKは、スポーツとアートの歴史的融合を感じさせてくれる逸品だ。

商品の情報 ブランド アンディウォーホル 商品の状態 新品、未使用

