JIMMY CHOO

チェック柄スニーカー バーバリー

インヒールスニーカー

新品未使用 コンバース チャックテイラー 23cm

スニーカー風ショートブーツ

ポールスミス うさぎ柄 レディース スニーカー



バーバリーブルーレーベルクレストブリッジ スニーカー

カラー···グレー&ブラウン&ホワイト

【未使用】 NIKE AIR JORDAN 1 × TEYANA 23.5cm

素材···スエードレザー、バイソンレザー

new balance MT410SA5 23cm

履き口···紐

コンバースキャンピングサプライ ODB CP / Name.BLACK 24.5

スニーカー型···ハイカット

PUMA Suede Platform Trace Animal 24cm



Nike ナイケWMNS Shox TL Nova “Black Orange”

サイズ 38 (24.5〜25㎝)

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ミッド "オマージュ"

外寸22㎝

NIKE ウィメンズ ダンク ロー ネクスト "ライラック"

ヒール11㎝

ナイキ NIKE サカイ sacai Zoom Cortez IronGrey

幅9㎝

nike air max 97 ホワイト



NIKE BLAZER LOW 24.5cm

一度履きましたがその後

エンポリオアルマーニイーエーセブン レディース スニーカー 25センチ

履かず箱のまま保管していました。

【完売品】 ニューバランス new balance MR530SG 23cm



新品 ナイキ ダンクHigh ウィメンズシューズ 23cm

☆インヒールなのでとっても足長に見えます

vivobarefootプライマスライトⅢウィメンズ サイズEU38



RAF SIMONS RUNNER ANTEI ブラック

☆この季節にぴったりな色合いです

bemoloシューズ24センチ☆室内にて試し履きのみ美品



【国内EXCLUSIVE】<New Balance>U9060FNA/スニーカー

☆グレーとブラウンのバイカラーに

値下げ中【美品】シャネル スニーカー 23.5

先端はパイソン柄です。

ECCO スニーカー 24cm



NIKE エアジョーダン1 エレベート ラッキーグリーン 23.5

☆インソールは、とても綺麗で型崩れもありません。

off white オフホワイトスニーカー



22.5cm WS327 DW Black new balance 新品未使用

☆右側内側下部分(白)に、薄いすれ汚れがありますが、殆どわかりません(画像9)

美品✨Christian Dior ディオールDIOR-ID ベルクロスニーカー



ナイキ NIKE AIR MAX 95 SE 918413-007

☆箱あり (保存袋あり)

にゅ~ずMOM『GREEN』24cm新品未使用



via SANGACIO にゅ~ずMOM GREIGE 24.0cm

#JIMMY CHOO

新品 NIKE AIR MAX1 Essentials レッド

#ジミーチュウ

ニューバランス 574 人気色

#インヒールスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 未使用に近い

JIMMY CHOOインヒールスニーカースニーカー風ショートブーツカラー···グレー&ブラウン&ホワイト素材···スエードレザー、バイソンレザー履き口···紐スニーカー型···ハイカットサイズ 38 (24.5〜25㎝) 外寸22㎝ ヒール11㎝ 幅9㎝一度履きましたがその後履かず箱のまま保管していました。☆インヒールなのでとっても足長に見えます☆この季節にぴったりな色合いです☆グレーとブラウンのバイカラーに先端はパイソン柄です。☆インソールは、とても綺麗で型崩れもありません。☆右側内側下部分(白)に、薄いすれ汚れがありますが、殆どわかりません(画像9)☆箱あり (保存袋あり)#JIMMY CHOO#ジミーチュウ#インヒールスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ジミーチュウ 商品の状態 未使用に近い

コンバース オールスター ハイカット 厚底24.5㎝ ナイキ エア フォース 1 '07 LV8 Next NatureスイコックSUICOKE 足袋サンダル サンダルAir Jordan 11 Retro Gamma Blue BLACK【新品箱付き★】日本未入荷 NIKE TC7900 SUMMIT WHITEnew balance703シャネル スニーカー 38新品 アディダス サンバOG SAMBA OG B75806 25.0 ホワイト【KEEN:キーン】スニーカー JASPER ジャスパー レディース