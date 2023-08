ナイキ NIKE DD1391-700 DUNK LOW RETRO "Michigan" ダンク ロー レトロ スニーカー 28.5cm VARSITY MAIZE/MIDNIGHT NAVY

【表記サイズ】

メンズ

US:10.5 / UK:9.5 / EUR:44.5 / cm:28.5 / BR:42.5 / CN:285(2.5)

レディース

US:12 / UK:9.5 / EUR:44.5 / cm:29 / BR:42.5

【実寸サイズ】

アウトソール 約30.5cm

【素材】

甲:天然皮革+合成繊維

底:ゴム底

【色】

VARSITY MAIZE/MIDNIGHT NAVY

【状態】

ミッドソールに汚れが多少あり、ヒールに擦り減りが多少ございます。

その他に目立ったダメージはなくまだまだご使用いただける商品です。

掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。

【付属品】

箱

【備考】

品番:DD1391-700

リリース日:2021年4月28日

スニーカーダンク購入

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

