ご覧いただきありがとうございます。

ミナペルホネン

"star trip" 2011→ss

スタートリップ:星の旅

上質で滑らかなコットン生地、さらりとした肌触りです。

着用感少なめ、美品になります。

サイズ36

着丈50㎝、身幅50㎝

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。

販売価格 29,400円

素人検品のため、汚れやシミなどの見落としがある場合もあります。

細かく気にされる方はご購入をお控えいただければと思います。

パソコンのモニター環境や携帯電話の機種・設定によって、色合いや素材感が異なって見える場合がございます。どうぞご了承下さい。

皆川明アトリエナルセ マーガレットハウエル リゼッタ ネストローブ ゴーシュダンタンヤエカ yaeca arts&science susuri atelier rough atour rai atelier GASAアーツ&サイエンスhumoresque TOWAVASE susuri TOKIHOYAECA nestRobe オールドマンズテイラー R&D.M.Co TOWAVASE yori tomorrowland ロンハーマンplage ebagos スタニングルアー todayful アローズ ludlow cosmicかぐれ マリメッコ evam evaプレインピープル clane united PELLICO pippi GALERIE VIEsally scott ホコモモラビュルデザボン北欧暮らしの道具店キャピタルグランママドーターマガリなどお好きな方にも

