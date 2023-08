■ブランド名 / 商品名

■カラー

オールブラック:ALL BLACK

■素材 / 仕様

1050デニールナイロン 1000デニールタープ

開閉方法:バックル式

内側:オープン式ポケット×1

外側:オープン式ポケット×4 ファスナー式ポケット×1

容量:20.5L

重量:1.10kg

■サイズ

幅:51cm×高さ:31cm×マチ:18cm

通勤用に購入しましたが、 2回ほど使用したのみで、保管していました。

商品の情報 ブランド クローム 商品の状態 未使用に近い

■ブランド名 / 商品名CHROME クローム / MINI METRO ■カラーオールブラック:ALL BLACK ■素材 / 仕様1050デニールナイロン 1000デニールタープ 開閉方法:バックル式 内側:オープン式ポケット×1 外側:オープン式ポケット×4 ファスナー式ポケット×1 容量:20.5L 重量:1.10kg ■サイズ幅:51cm×高さ:31cm×マチ:18cm通勤用に購入しましたが、 2回ほど使用したのみで、保管していました。

