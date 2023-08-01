【ネット限定】 SONY FDR-AX45 ジャンク ソニー ビデオカメラ

SONY FDR-AX45

ソニー コレクション ■15 HDR-TD10



Panasonic デジタルハイビジョンビデオカメラ HDC-TM650

4K撮影対応有

ACTION 2 POWERコンボ

AVCHD: AVCHD Progressive

GoPro レンズリプレースメントキット MAX ACCOV-001

FULL HD対応有

【長期保管品】SONY HVR-Z1J ビデオカメラ

WiFi: WiFi内蔵

ka*☻様専用 GoPro MAX バッテリー付 動作確認済

color: ブラウン

Gopro HERO4 SILVER FeiyuTech ジンバル

ビデオ・フォーマット: メモリカード

【値下げ交渉OK】 GoPro HERO11 Black

ビデオ・画質: AVCHD

GoPro Hero7 本体 マウント バッテリー

メモリカード対応種類: SDXC

SONY HVR-Z5J(HVR-MRC1付)

モニタ有

■美品■ ソニー SONY HDR-XR520V #1058

光学ズームクラス別2: 18〜20倍

早いもん勝ち｜ほぼ新品】GoPro HERO8 BLACKと予備バッテリーセット

内蔵メモリ有

【^_^様専用出品】JVC Everio GZ-F270 ビデオカメラ

動画圧縮方式: MPEG4

動確済）SANYO デジタルムービーカメラXacti DMX-HD1000(K)

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

DJI Pocket 2 オズモ ポケット2 箱なし

形状: 横型

SANYO Xacti DMX-CG11(D) 動作確認社外バッテリー新品2個

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

SONY HDR-PJ670(T)

撮像素子種類: CMOS

Freewell 広角/アナモルフィックレンズ ND DJI Pocket 2

静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素

超美品【GoPro】 HERO9 Black ジンバルなどおまけ付き



SONY ビデオカメラ CCD-TRV65

#ソニー

SONY ハンディカム HDR-CX470 ホワイト 白

#SONY

insta360 flow グレー 通常版



Insta360 ONE X【新品同様】ゴムキャップ・ケース付き

⭐️外観光学コンディション⭐️

ウェアラブルカメラ 4個セット

外観：画像の通り液晶部分がございません。

希少！ NV-GS250 パナソニック Mini DV ビデオカメラ デジタル化

詳しくは画像をご覧ください！

【新品 未使用】パナソニック ベビーカメラ KX-HBC200-W ホワイト



Focus Enhansments FS-5 テープレスレコーダー miniDV

⭐動作コンディション⭐️

【ツーリスト版】SONY HDR-XR200E

撮影動作不可のジャンク扱いとさせていただきます。

Panasonic HC-W585M-W



GoPro8 BLACK

その他、詳しい動作は分からないのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 全体的に状態が悪い

SONY FDR-AX454K撮影対応有AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: ブラウンビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素#ソニー#SONY⭐️外観光学コンディション⭐️外観：画像の通り液晶部分がございません。詳しくは画像をご覧ください！⭐動作コンディション⭐️撮影動作不可のジャンク扱いとさせていただきます。その他、詳しい動作は分からないのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 全体的に状態が悪い

廃盤 iNSPiC REC FV-100-GY グレー 着せ替えカバーGoPro Hero10、バッテリー、SD64G、ジンバルminiDVのダビングに！ Panasonic ビデオカメラ NV-GS70※ オズマ様限定 SONY ソニー FDR-AX60 4K使用2回★GoPro HERO7 Black