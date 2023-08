非売品 HG ブルーディスティニー セット　【新品 未開封】 プラモデル

皆様、お世話になっております。

前提として、必ずプロフィールをお読みください。

即購入、大歓迎です。

バラ売りはご遠慮ください。

画像には写っていませんが、全て説明書付き、中のランナーは未開封です。

箱に経年劣化があります。

写真にて、ご判断、ご確認お願い致します。

状態は暗所にて保存していましたが、素人保管の為、神経質な方や極度に商品状態を気にされる方、完璧を求められる方はご購入をお控えください。

丁寧な梱包を心がけます。

どうぞ、宜しくお願い致します。

【商品内容】

① HGUC RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機 `EXAM`

「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」

② HGUC RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 EXAM

「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」

③ HGUC RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 EXAM

「機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

