【日本限定モデル】 SONY FDR-AX45 ジャンク ソニー ビデオカメラ

SONY FDR-AX45

GoPro hero9 BLACK まとめ売り



SIGMA 45mm F2.8 DG DN SONY Eマウント

4K撮影対応有

【お得セット】GoPro HERO8

AVCHD: AVCHD Progressive

【ジョン様専用】DJI Pocket 2 サンセットホワイト

FULL HD対応有

Panasonic HC-W580M 美品

WiFi: WiFi内蔵

ソニー コレクション ■15 HDR-TD10

color: ブラウン

Panasonic デジタルハイビジョンビデオカメラ HDC-TM650

ビデオ・フォーマット: メモリカード

ACTION 2 POWERコンボ

ビデオ・画質: AVCHD

GoPro レンズリプレースメントキット MAX ACCOV-001

メモリカード対応種類: SDXC

【長期保管品】SONY HVR-Z1J ビデオカメラ

モニタ有

ka*☻様専用 GoPro MAX バッテリー付 動作確認済

光学ズームクラス別2: 18〜20倍

Gopro HERO4 SILVER FeiyuTech ジンバル

内蔵メモリ有

【値下げ交渉OK】 GoPro HERO11 Black

動画圧縮方式: MPEG4

GoPro Hero7 本体 マウント バッテリー

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

SONY HVR-Z5J(HVR-MRC1付)

形状: 横型

■美品■ ソニー SONY HDR-XR520V #1058

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

早いもん勝ち｜ほぼ新品】GoPro HERO8 BLACKと予備バッテリーセット

撮像素子種類: CMOS

【^_^様専用出品】JVC Everio GZ-F270 ビデオカメラ

静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素

動確済）SANYO デジタルムービーカメラXacti DMX-HD1000(K)



DJI Pocket 2 オズモ ポケット2 箱なし

#ソニー

SANYO Xacti DMX-CG11(D) 動作確認社外バッテリー新品2個

#SONY

SONY HDR-PJ670(T)



Freewell 広角/アナモルフィックレンズ ND DJI Pocket 2

⭐️外観光学コンディション⭐️

超美品【GoPro】 HERO9 Black ジンバルなどおまけ付き

外観：画像の通り液晶部分がございません。

SONY ビデオカメラ CCD-TRV65

詳しくは画像をご覧ください！

SONY ハンディカム HDR-CX470 ホワイト 白



insta360 flow グレー 通常版

⭐動作コンディション⭐️

Insta360 ONE X【新品同様】ゴムキャップ・ケース付き

撮影動作不可のジャンク扱いとさせていただきます。

ウェアラブルカメラ 4個セット



希少！ NV-GS250 パナソニック Mini DV ビデオカメラ デジタル化

その他、詳しい動作は分からないのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 全体的に状態が悪い

SONY FDR-AX454K撮影対応有AVCHD: AVCHD ProgressiveFULL HD対応有WiFi: WiFi内蔵color: ブラウンビデオ・フォーマット: メモリカードビデオ・画質: AVCHDメモリカード対応種類: SDXCモニタ有光学ズームクラス別2: 18〜20倍内蔵メモリ有動画圧縮方式: MPEG4動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上形状: 横型手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式撮像素子種類: CMOS静止画有効画素数・クラス別: 751〜850万画素#ソニー#SONY⭐️外観光学コンディション⭐️外観：画像の通り液晶部分がございません。詳しくは画像をご覧ください！⭐動作コンディション⭐️撮影動作不可のジャンク扱いとさせていただきます。その他、詳しい動作は分からないのでご了承ください。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 全体的に状態が悪い

【新品 未使用】パナソニック ベビーカメラ KX-HBC200-W ホワイトFocus Enhansments FS-5 テープレスレコーダー miniDV【ツーリスト版】SONY HDR-XR200EPanasonic HC-W585M-WGoPro8 BLACK