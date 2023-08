カラー ホワイト

柄・デザイン 無地

サイズ フリー

先日届きましたがサイズが合わずお譲り致します

ハンガーからとり

軽く折り畳み紙袋に入れ送付予定

*同時に出品しているワイドパンツと同時購入

の場合二点で48000円でお譲り致します

ご希望ありましたらその旨ご連絡ください

*お値下げ交渉ご遠慮ください

【comment】

ボリュームのあるお袖のフリルが目を惹く立体的なブラウスです。

長めの袖丈はゴムカフスで止まるので、袖のボリューム感も雰囲気があり、

肩回りを華奢に見せてくれます。細番手の糸を打ち込んだ高密度ストレッチ素材です。

ほど良いハリとさりげない艶のある素材を使用しています。

シンプルなボトムスと合わせると華やかなスタイリングが決まります。

【material】

伸縮性:あり

光沢感:ツヤ程度

透け感:ホワイトやや透けます

生地の厚さ:普通

裏地:なし

【quality】

表地:綿75%

ナイロン22%

ポリウレタン3%

パイピング:ポリエステル100%

■手洗い可

※タンブラー乾燥はお避けください。

※洗濯により収縮やねじれ、型崩れすることがあるので、形を整えて干してください。

※洗濯で多少縮みます

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 69.5cm

着丈(ネックポイント~前裾) 72.3cm

身幅 52cm

肩幅 27.5cm

袖丈 65cm

袖幅 41.5cm

袖口幅 9.5cm

■made in japan

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

