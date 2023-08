グラフペーパー

Scale Off Melton Shawl Collar Coat

22awモデル

定価92400円

(GM223-10141)

Wool 100%

サイズ 1

ブラック

Size1:着丈82 肩幅64 身幅71 袖丈52.5

Size2:着丈84 肩幅66 身幅73 袖丈53.5

ミニマルなディテールで素材の風合いをダイレクトに活かしたショールカラーコート。

上質なSUPER140ʼsの紡毛を用いた滑らかな肌触りの二重織りメルトンは

加工により糸のスケールを取ることで毛羽立ちの少ないフラットな表面感を持つ。

重厚な見た目に反して着用感は軽くしなやかです。

長すぎない着丈で幅広い着こなしをお楽しみ頂けます。

試着のみの未使用品になります。

二次流通出回っておりませんのでこの機会をお見逃しなく。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...ウール

季節感...冬

グラフペーパーScale Off Melton Shawl Collar Coat22awモデル定価92400円(GM223-10141)Wool 100%サイズ 1ブラックSize1:着丈82 肩幅64 身幅71 袖丈52.5Size2:着丈84 肩幅66 身幅73 袖丈53.5ミニマルなディテールで素材の風合いをダイレクトに活かしたショールカラーコート。上質なSUPER140ʼsの紡毛を用いた滑らかな肌触りの二重織りメルトンは加工により糸のスケールを取ることで毛羽立ちの少ないフラットな表面感を持つ。重厚な見た目に反して着用感は軽くしなやかです。長すぎない着丈で幅広い着こなしをお楽しみ頂けます。試着のみの未使用品になります。二次流通出回っておりませんのでこの機会をお見逃しなく。グラフペーパーダイワピア39フレッシュサービスアイユニバーサルプロダクツアンユーズドシュタイン1ldkennoyコモリMARKA WAREカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...ウール季節感...冬

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド グラフペーパー 商品の状態 未使用に近い

