本店は L　NEEDLES 23SS ボーダーTシャツ　紫 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ニードルズ 23SS カウボーイワンナップシャツS/S Crew Neck Tee - Cotton Stripe Jersey MR313定価12100円未使用タグ付き。サイズ出品サイズはタイトルとサイズカテゴリーに記載しています。シンプルなデザインのボーダーTシャツになります。ベーシックなアイテムですが、中細のピッチとNEEDLESらしい独特のカラーリングのバランスが個性的な一着です。スリーブに取り付けられた、蝶のポイント入りのポケットも特徴的です。XS(着丈66cm、身幅53cm、肩幅48cm、裄丈46cm)S(着丈68cm、身幅55.5cm、肩幅50cm、裄丈48cm)M(着丈70cm、身幅58cm、肩幅52cm、裄丈50cm)L(着丈72cm、身幅60.5cm、肩幅54cm、裄丈52cm)コンパクトに畳んでネコポスで発送致します。NEEDLES モヘアカーディガン 新品 ニードルズ ニット カーディガン モヘア JACKET ブラウン 茶色 チャコールグレー ジグザグ 黄色 バタフライ 蝶 トラックパンツ ジャージ トラックジャケット ネペンテス パピヨン柄・デザイン...ボーダー

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