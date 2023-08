数回着た程度の良いTシャツです。

年月は経ていますが古着ぽくはありません。

2010年の写真家の鋤田正義による写真集『Yellow Magic Orchestra × SUKITA』の発売記念グッズです。

後ろの写真その写真集からなりー=^x^=

宇宙空間に御三方と共に漂っているのはカセットテープです。YMOのカセットテープのCMがあったような記憶があります。

そうです、YMOは今やデジタルアナログなバンド、象徴的な写真、Tシャツです=^x^=

鋤田正義はデビッド ボウイやT.REXの写真でも有名ですね。

胸幅 51cm 着丈 71cm

他にもTシャツ、ジャージ出品しております。

Yellow Magic Orchestra イエローマジックオーケストラ

高橋幸宏 坂本龍一 細野晴臣

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

