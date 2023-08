90s 希少 stussy bootleg オールドスクール ロゴ パーカー ビンテージ

状態 used

名作グラフィックがかっこいいです。

肉厚ボディーで良い感じにフェードしてます。

まだまだ着用可能です。

画像見てご確認ください。

size L

着丈 65 ㎝ / 身幅 67 ㎝

素人採寸のため多少の誤差はお許しください。

宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

90s 希少 stussy bootleg オールドスクール ロゴ パーカー ビンテージ 状態 used名作グラフィックがかっこいいです。肉厚ボディーで良い感じにフェードしてます。まだまだ着用可能です。画像見てご確認ください。size L着丈 65 ㎝ / 身幅 67 ㎝素人採寸のため多少の誤差はお許しください。宜しくお願いします。

