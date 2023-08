2022人気新作 martine rose 変形パーカー パーカー

こちらmartine rose のパーカーになります。

かなり人気で即完売になったデザインの中でも一番人気のBlackです。

購入先はFarfetchです。

確実正規品になっております。

万が一偽物だった場合全額返金致します。

Farfetchでの購入履歴4枚目に掲載しております。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーティンローズ 商品の状態 未使用に近い

