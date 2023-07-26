【全商品オープニング価格 特別価格】 agete k10フープピアス ピアス(両耳用)

ageteの店舗で数年前に購入したものです。

Dior CLAIR D LUNE ピアス(箱あり)

数回使用しています。

ジュエッテ Jouete パールピアス フープ スナップピアス

定価 37,400円

未使用 CHANEL シャネル ピアス ブラック ココマーク レジン 22完売品

消毒済です。

ダイヤモンドピアス 0.260ct ソーティング付属



Hirotaka Flamingo hook arrow ピアス

チャームと組み合わせれば、いろいろな使い方ができます。

南洋白蝶真珠パールブラピアス e0603ing03



SWAROVSKI フープピアス

箱などはつきません。

新品未使用 ルイヴィトン ピアス



jouete イヤーカフ シルバー925 2個セット

自宅保管ですのでご了承ください。

天然 ロイヤル ブルーサファイア ダイヤ ピアス4.65ct k18 f



GSTV ✨《ピアスチャーム・２点セット》♦キラキラ☆未使用◇可愛い♡

#agete

新品 天然 ダイヤモンド フラワー ピアス k18 キラキラ

#アガット

商品の情報 ブランド アガット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ageteの店舗で数年前に購入したものです。数回使用しています。定価 37,400円消毒済です。チャームと組み合わせれば、いろいろな使い方ができます。箱などはつきません。自宅保管ですのでご了承ください。#agete#アガット

商品の情報 ブランド アガット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CHANEL シャネル ストーンピアス【ウノアエレ】K18デザインフープピアス