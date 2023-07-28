【2022?新作】 【美品】NINTENDO SWITCH LITE 充電器、本体ケース付き 家庭用ゲーム本体

Nintendo Switch NINTENDO SWITCH LITE ターコイズ

Nintendo Switch スカーレット•バイオレットエディション 有機EL



Nintendo Switch ニンテンドースイッチ本体 9357

color: BLUE

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ゲーム機本体種類: Nintendo Switch

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ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

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NINTENDO SWITCH LITE スイッチ ライト 新品未開封

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★ケースは本体と同じターコイズブルーです。写真はやや青く見えていますが、スイッチライトとほぼ同じ色です。

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商品の情報 ブランド ニンテンドー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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