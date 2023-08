ご覧いただきありがとうございます!!

▪️ブランド

HIROFU

▪️アイテム

現行 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ワンショルダー 肩掛け 斜め掛け クロスボディ シボ革 オールレザー 大容量 高級

▪️カラー

ネイビー ダークネイビー 青系

▪️素材

レザー 本革 シボ革

▪️サイズ

タテ 約24cm

ヨコ 約33cm

マチ 約13cm

平置き採寸です。

多少の誤差がある場合があります。

▪️状態

使用感もあまりなく綺麗な状態です!

まだまだ長くご愛用いただける商品です✨

神経質な方のご購入はお控え下さい。

古物にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。

▪️付属品

ショルダーストラップ

▪️発送

簡易包装にて1〜2日程で発送いたします。

▪️購入先

リサイクルショップなどで購入。

商品の情報 ブランド ヒロフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

