スポーツアパレルブランド、NIKEのリバーシブルタイプのダウンジャケット

グレーと黄色の 2色を使ったデザイン

グレーは落ち着いた色味の中に黄色のラインが入っており、上品さと遊び心を兼ね備えています。

裏返して、黄色の方は全体的に黄色一色でインパクトのある作りになっています。

場面によって使い分けできる機能性とデザイン性の高さ、

ダウンジャケットとしての暖かさもしっかりあるので、

飽きが来ず、長く使っていただけるアイテムです。

着丈 64cm

身幅 58cm

袖丈 60cm

Nike adidas champion

first down

the north face

vintage

kiko kostadinov arc'teryx, balenciaga gosharubchinskiy blackeyepatch GUCCI

neon signネオンサイン VETEMENTS

raf simons martinerose ALYX jilsander ttt_msw margiela dairiku supreme シュプリーム prada

off-White stussy KOZABURO

JOHN LAWRENCE SULLIVAN

ALLEGE

our legacy namacheko

sunsea edwina palece oamc classunused needles toga marni n.Hollywood undercover junya ka na ta auralee comoli facetasm koche ryo takashima uru unused jiedaがお好きな方にもおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

