#palmtreeのアロハシャツ

ハワイで購入した

アロハシャツの老舗、KAMEHAMEHAのアロハシャツです。

ベースの色は黒色で、バナナの葉が描かれています。

全体に散りばめられて描かれているのは、楽譜の表紙・ホテルの紋章・旅行のパンフレット・汽船のスケジュール・会員の証明書などです。

名 称 : See Hawaii(シー ハワイ)

材 質 : 100% RAYON

ボタン : ココナッツ製

色 : 黒色

サイズ : M(日本サイズの“L”くらい)

<目安寸法>

肩幅 : 約49cm

わきの下間の幅 : 約58.5cm

着丈(後側中央襟の縫目~裾) : 約76.5cm

シャツ種類...アロハシャツ

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...総柄

襟...オープンカラー(開襟)

素材...レーヨン

季節感...夏

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

