✳︎即購入OK

カステルバジャック シェスト ミニセカンドバッグ 027221 ブラック

✳︎送料無料

本革セカンドバッグ 青木鞄

✳︎匿名配送

ルイヴィトンLV M62937 モノグラムアンプラントノワール クラッチバッグ

✳︎値引交渉OK

バレンシアガ グラフィティ ロゴ クラッチバッグ



しょうへい様専用ルイヴィトン セカンドバック



LOUIS VUITTON クラッチバッグ

レザー×クロコ型押しがとってもクールなジュゼッペザノッティのクラッチバッグ

✨極美品✨ルイヴィトン セカンドバッグ タイガ パヴェル M31148 ブラウン



FENDIピーカブーバック

小さめのミニサイズなのでバッグインバッグとしてもお使いいただけます

☆ HushTug マルチケースブラック ver.2.0



LOUIS VUITTON タイガ パラナ クラッチバッグ セカンドバッグ

メンズだけでなく女性(レディース)の方が持っていてもかっこいい感じです

【美品】COACH クラッチバッグ 黒 レザー キャリーオールポーチ 本革



新品 タグ付◆コーチ ディズニー ミッキー キース ヘリング アカデミー ポーチ

(ユニセックス 男女兼用 セカンドバッグ)

Versace メデューサ ラージ ポーチ クラッチバッグ



バレンシアガ クラッチバッグ セカンドバッグ ブラックアウトバッグ 鞄



ベルルッティ クラッチバック アイスブラウン

◆ブランド

レア物 美品 KENZO ケンゾー 本革 クラッチバッグ バック

Giuseppe Zanotti ジュゼッペザノッティ

alexander mcqueen(アレキサンダーマックイーン) クラッチバッグ



ヴィトンタイガセカンドバック緑

※ジュゼッペザノッティは、パンプスやスニーカーなどの靴を主に扱うイタリアを代表とするラグジュアリーブランドです

オロビアンコ クラッチバッグ ブラック



トゥミ ships別注 ラップトップカバー



本物 ゴヤール セナMM クラッチバッグ セカンドバッグ

◆カラー

超美品✨BOTTEGAクロコ財布

ブラック

☆SALE☆お買い得☆ディースクエアード☆メンズセカンドバック☆新品未使用品☆



極美品Versace ラ メデューサ ラージ ポーチ クラッチバッグ



Cartier パシャ セカンドバッグ レザー ブラック L1000705

◆素材

美品 ジュゼッペザノッティ クロコ型押しストラップ レザークラッチバッグ

レザー

バーニーズニューヨーク ビジネスバッグ



MY THINKS - MY ELK BUCKET Medium 巾着



ティファニー クラッチバッグ

◆サイズ

かずかず様 ご成約済 未使用級 ココマイスター ブライドル セカンドバッグ

タテ 15cm

グッチ クラッチバック セカンドバック BEE

ヨコ 21cm

新品未使用!BALLY(バリー)クラッチバッグ セカンドバック シグネチャー柄

マチ 0.5cm

希少heavy gauge AVIATOR'S BAG lynch silver

※平置き素人採寸

COACH ナイロンリュック



【未使用品】リーブス LEAVES 牛革 セカンドバッグ クラッチバッグ 黒



カステルバジャック ロンド セカンドバッグ 085201 チョコ

◆状態

★【極美品】★.★【ボッテガヴェネタ】★.★【2Way.長財布クラッチバッグ】★

目立たない程度の小傷(画像5.7参照)はありますが、全体的にとてもキレイなのでまだまだ長くお使いいただけます

MASUMI牛皮カメラバッグ



良品 JIMMY CHOO ジミーチュウ クラッチバッグ スタッズ 75NPZY

※あくまで中古品となりますので、ご理解のうえ購入をご検討ください

カステルバジャック ミラン 2WAYセカンドバッグ 099221 レッド



ルイヴィトン マルリードラゴンヌ モノグラムセカンドバッグ



イルビゾンテ クラッチセカンドバッグ

◆購入先

Daniel&BobレザークラッチバッグPRISMA/ALCE

大手リサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です

halftrackproducts +u small



未使用に近い ルイヴィトン ショルダーストラップ ビジネスバッグ ダークブラウン



フィルデンス クーラー24LT

◆配送

TUMI/コラボ/ソフネット/クラッチバッグ/迷彩/限定/iPad/モバイル/紺

簡易包装にて原則1〜2日程度で発送いたします

クラッチバッグ、財布

(仕事の都合で遅れる場合がありますのでご了承ください)

JILSANDER クラッチバッグ



Christian Louboutin*クラッチバック*レッド×ブラック



YVES SAINT LAURENT イヴサンローラン 本革レザークラッチバッグ

◆注意事項

waist belt bag wide

メルカリの規約上、専用出品や取置きなどはせずコメント中の購入も可能とさせていただきます

希少◆新品未使用◆ BALENCIAGA バレンシアガ クラッチバッグ



アタッシュケース スーツケース レザー 革張り ブラック ナンバーロック

多忙な時期は、一時的に出品停止をする場合がございます

サンローランパリ セカンドバッグ クラッチバッグ ブラウン



専用YVES SAINT LAURENT クラッチバッグ セカンドバッグ レザー

気になることやお値引きのご相談はコメント欄よりお願いします

クロコダイルクラッチバッグ セカンドバッグ 高級 1枚革 レア 貴重



PELLE MORBIDA クラッチバッグ(ベージュ)



Bolex paillard ヴィンテージ ライカバッグ

★:*:☆・∴・∴・∴・∴‥∴‥∵‥

【新品未使用品】Tanker PORTER ポーター 黒 完売品 廃盤品



Supreme Puffer Pouch Black シュプリーム



SAINT LAURENT サンローラン クラッチバッグ

✳︎他にも出品中✳︎

グローブトロッター GLOBE-TROTTER レザー クラッチバッグ ブラック



バーバリー クラッチバッグ セカンドバッグ

コーチやフルラなど

カステルバジャック ハロゲン?ミニブリーフケース 026521 レッド

→#necoバッグ

Pailot river レザー パスポート/カード ケース



BRIEFING×WIND AND SEA ラウンドバッグ



【超希少 美品】GUCCI クラッチバッグ シェリーライン GG スプリーム

∴‥‥∵∴・∴・∴・∴・☆:*:★

商品の情報 ブランド ジュゼッペザノッティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✳︎即購入OK✳︎送料無料✳︎匿名配送✳︎値引交渉OKレザー×クロコ型押しがとってもクールなジュゼッペザノッティのクラッチバッグ小さめのミニサイズなのでバッグインバッグとしてもお使いいただけますメンズだけでなく女性(レディース)の方が持っていてもかっこいい感じです(ユニセックス 男女兼用 セカンドバッグ)◆ブランドGiuseppe Zanotti ジュゼッペザノッティ※ジュゼッペザノッティは、パンプスやスニーカーなどの靴を主に扱うイタリアを代表とするラグジュアリーブランドです◆カラーブラック◆素材レザー◆サイズタテ 15cmヨコ 21cmマチ 0.5cm※平置き素人採寸◆状態目立たない程度の小傷(画像5.7参照)はありますが、全体的にとてもキレイなのでまだまだ長くお使いいただけます※あくまで中古品となりますので、ご理解のうえ購入をご検討ください◆購入先大手リサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です◆配送簡易包装にて原則1〜2日程度で発送いたします(仕事の都合で遅れる場合がありますのでご了承ください)◆注意事項メルカリの規約上、専用出品や取置きなどはせずコメント中の購入も可能とさせていただきます多忙な時期は、一時的に出品停止をする場合がございます気になることやお値引きのご相談はコメント欄よりお願いします★:*:☆・∴・∴・∴・∴‥∴‥∵‥✳︎他にも出品中✳︎コーチやフルラなど→#necoバッグ∴‥‥∵∴・∴・∴・∴・☆:*:★

商品の情報 ブランド ジュゼッペザノッティ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カステルバジャック シェスト ミニセカンドバッグ 027221 ブラック本革セカンドバッグ 青木鞄ルイヴィトンLV M62937 モノグラムアンプラントノワール クラッチバッグバレンシアガ グラフィティ ロゴ クラッチバッグしょうへい様専用ルイヴィトン セカンドバックLOUIS VUITTON クラッチバッグ✨極美品✨ルイヴィトン セカンドバッグ タイガ パヴェル M31148 ブラウン