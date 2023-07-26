【人気急上昇】 今季完売品 Liberaiders デニム サルエルペインターパンツ デニム/ジーンズ

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ブランド：liberaiders

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丁寧に施されたヴィンテージ加工が特徴的な、10ozのデニムを使用したサルエルペインターパンツ。

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Liberaidersのサルエルパンツのシルエットをペインターパンツにリサイズし、ポケットもペインター仕様にしました。

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ポケット周り、ベルトループにはロープを入れて補強、全体にペンキ加工を施した本格的なルックスに仕上げました。

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ライトオンスなため軽く、通年で着用できる快適性があり。 デニムジャケットと上下で着用可能です。

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今期はペンキの色も色数を減らし、より無骨な雰囲気に仕上げました。

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ポケット口のブランケットステッチでシーズンテーマを反映させたヒッピーライクな雰囲気を取り入れています。

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