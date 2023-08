高度情報処理試験の「ITストレテジスト」(ST) 2022年度(午前I受験免除)TAC 通信講座 DVD 7枚付き

定価52,000円+入会金10,000円 = 62,000円相当のものです。

【出品内容】

「ITストラテジスト」(ST) DVD 合計7枚

1. 「講義編」 (午前II問題、午後I問題、午後II問題) DVD 6枚

2. 令和4年 公開模試 DVD1枚

3. 令和4年 公開模試 試験問題

4.ITストラテジスト リファレンスブック

5.市販のTACのAll In One パーフェクトマスター ITストレテジスト 2022年度版

6.本試験問題 平成30年、令和元年、令和3年

7.講義レポート 午前2,午後1、模試編

【ご購入前に必ずご確認下さい】

※午前1は免除のセットです。午前1免除ではない場合、午前1用の勉強材料は別でご用意ください。

※講義レポート 午後2はありません

※通信添削サービス、模擬試験採点サービスはありません。自習用としてご検討下さい。

※メルカリでの出品物は写真の内容が全てです。状態・付属内容については写真でご確認下さい。

※中古ですので、若干の汚れ・キズ・経年劣化等についてご了承ください。気になる方はお購入をお控え下さい。

※出品の時点でDVDは問題無く再生できます。

※ご不明な点は、事前にコメント欄より、ご確認下さい。未確認の点についての苦情はご遠慮下さい。

※商品が届かない・別の商品が届いた・商品説明と明確に異なる場合を除いて、お客様ご都合(不要になった、気が変わったなど)での返品はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

